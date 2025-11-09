Sucesos

Ofensiva de OIJ y Fiscalía contra cartel del Caribe Sur abre oportunidad de corregir el rumbo de Costa Rica, afirman expertos

El pasado martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía desplegaron el operativo más grande de su historia para desarticular a la principal organización criminal del país

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
Allanamientos en cinco provincias culminaron con 37 personas detenidas. Dos imputados más fueron arrestados el pasado viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cartel del Caribe SurOIJ
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.