Allanamiento contra cartel del Caribe Sur dejó curioso hallazgo: dos ponys y 60 vacas

OIJ decomisa 60 vacas durante los operativos contra el Cartel del Caribe Sur.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó 60 vacas y dos ponis durante los allanamientos realizados esta mañana de martes para desmantelar el cartel del Caribe Sur.

El decomiso se llevó a cabo en una de las fincas de Luis Manuel “Shock”, en una zona montañosa de Bananito Sur, en Limón, en su mayoría de terreno montañoso.

“Shock” y su hermano, Jordie “Noni” Picado Grijalba, presuntamente lideraban una estructura criminal. Ambos esperan su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

El OIJ realizó 67 allanamientos en el marco de la Operación Traición, desplegados en cinco provincias, con el objetivo de desarticular una organización criminal que, según la Policía Judicial, posee las características de un cartel transnacional: liderazgo definido, redes de distribución, control territorial, infraestructura logística y vínculos con grupos delictivos en el extranjero.

De acuerdo con la información preliminar, esa finca se encuentra abandonada y es cuidada únicamente por una persona.

La propiedad allanada, en apariencia, sería la misma en la que años atrás se registró el asesinato de ocho personas, entre ellas un narcotraficante limonense conocido como “Ratón”.

Millonarios decomisos

Durante los operativos, ejecutados en cinco provincias, se decomisaron cuatro armas largas, 10 armas cortas, 21 vehículos, una motocicleta, seis embarcaciones, 17 motores para lancha y dos camiones.

Además, se incautaron ¢201 millones, $29.836, €235, 57.000 pesos colombianos y 138 piezas de joyería.