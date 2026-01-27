Sucesos

‘No le tocaba, pero el destino es cruel’: Mujer fallecida en cirugía estética era una querida docente, de cuchara privilegiada

Regina Brumley Kerr, de 43 años, es la tercera mujer fallecida en un procedimiento estético este mes

Por Natalia Vargas
Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció por complicaciones vinculadas a un procedimiento estético.
Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció por complicaciones vinculadas a un procedimiento estético. (Giovani Montiel/Cortesía)







