Narcotráfico

Narcos viven en condominios de alto nivel y aterrizan en fincas: así operan en Costa Rica

El director del OIJ, Michael Soto, explica cómo el narcotráfico usa pistas remotas y condominios para operar y lavar dinero

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Por Yucsiany Salazar
Extradicción de Celso Gamboa y de Pecho de Rata
Michael Soto, director del OIJ, explica cómo los grupos criminales utilizan las pistas clandestinas para el narcotráfico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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