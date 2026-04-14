Hallazgo de avioneta camuflada entre vegetación dio pistas para el Caso Furtivo; se detuvo a hombre que intentó huir en un 4x4

El hallazgo de una avioneta camuflada, entre vegetación, dio pistas a las autoridades policiales para el Caso Furtivo, en el que se investiga a un grupo que al parecer se encargaba de mover droga desde la zona sur de Costa Rica hasta Guanacaste, para luego moverla por vía aérea hacia Estados Unidos, Guatemala y México partiendo de pistas clandestinas.

Avioneta en pista clandestina

En enero del 2025, las autoridades descubrieron la aeronave tipo Cessna con rastros de droga. Estaba en una finca en el poblado de Piedras Blancas del cantón de Nicoya, en Guanacaste.

Oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) encontraron la aeronave estacionada al lado de una pista clandestina, camuflada con sarán entre la vegetación.

De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil, la avioneta portaba una matrícula falsa y, según informó en ese momento el Ministerio de Seguridad Pública, dentro de la nave había varias pichingas de combustible.

Si bien no se encontró un cargamento de droga, la Policía confirmó que se hallaron “rastros de contaminación” y explicó que esto indicaba que en algún momento cargó estupefacientes.

Entonces se detuvo a un hombre que intentó huir de la Policía en un vehículo tipo pick-up, pero una acción coordinada entre la Fuerza Pública y Vigilancia Aérea permitió su aprehensión.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del la Fuerza Pública ejecutaron, desde las 4 a. m. de 14 de abril, 25 allanamientos para desarticular a la organización.

Legitimación de capitales

Juan Pablo Calvo, del departamento de investigaciones criminales de la Policía Judicial, indicó que el Ministerio Público valora la apertura de un proceso paralelo por legitimación de capitales.

Se presume que los sujetos utilizaban empresas lícitas, como ventas de vehículos, producción agrícola y empresas de construcción para lavar dinero proveniente del trasiego de drogas.

Como parte de este operativo, Calvo indicó que se valora el decomiso de aproximadamente 20 vehículos de alta gama que pertenecerían a los sospechosos.