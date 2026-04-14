Sucesos

Hallazgo de avioneta camuflada entre vegetación dio pistas para el Caso Furtivo; se detuvo a hombre que intentó huir en un 4x4

OIJ y Fuerza Pública desarticularon este 14 de abril un grupo que al parecer se encargaba de mover droga desde la zona sur hasta Guanacaste, para luego moverla por vía aérea hacia otros países

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Por Natalia Vargas

El hallazgo de una avioneta camuflada, entre vegetación, dio pistas a las autoridades policiales para el Caso Furtivo, en el que se investiga a un grupo que al parecer se encargaba de mover droga desde la zona sur de Costa Rica hasta Guanacaste, para luego moverla por vía aérea hacia Estados Unidos, Guatemala y México partiendo de pistas clandestinas.








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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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