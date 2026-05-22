Caso Lusso: seis sospechosos irán a prisión preventiva por presunto lavado de dinero del narco

Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos, seis quedaron en prisión preventiva.

El Juzgado Penal de Heredia dictó seis meses de prisión preventiva contra seis sospechosos de integrar una organización criminal vinculada con aparentes delitos de legitimación de capitales, derivados del tráfico internacional de drogas.

La medida cautelar fue impuesta contra cuatro hombres de apellidos Alfaro, Villalta, Backer y Solís y dos mujeres apellidadas Alfaro y Piedra, todos detenidos durante una serie de allanamientos del Caso Lusso (lujo en italiano), realizados el martes en distintos puntos del país.

En el caso de otros dos sospechosos de apellidos Monge y Lanuza, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial también solicitó prisión preventiva; sin embargo, el Juzgado rechazó la petición y, en su lugar, ordenó impedimento de salida del país, firma periódica, mantener domicilio fijo y prohibición de comunicarse con los demás investigados.

El Ministerio Público apeló esa resolución, por lo que ahora deberá programarse una nueva audiencia en la que el despacho reiterará su solicitud de cárcel preventiva para ambos sospechosos.

El OIJ decomisó 20 vehículos de alta gama durante los allanamientos por presunta legitimación de capitales. (OIJ/OIJ)

Según la investigación judicial, el grupo habría conformado una organización dedicada al tráfico de droga vía aérea hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los imputados presuntamente utilizaron las ganancias obtenidas de manera ilícita para adquirir y administrar bienes con el fin de legitimar los fondos provenientes de la actividad criminal.

Los ocho sospechosos fueron capturados durante 17 allanamientos efectuados en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas. Durante los operativos, las autoridades decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos de alto valor, joyería, artículos electrónicos y obras de arte.

Además, las autoridades realizaron la anotación de 29 bienes muebles y 28 inmuebles como parte de la investigación patrimonial vinculada con el caso.