Narcotráfico

Caso Lusso: seis sospechosos irán a prisión preventiva por presunto lavado de dinero del narco

Cuatro hombres y dos mujeres quedarán en prisión preventiva mientras avanza la pesquisa del Caso Lusso, por sospechas de lavar dinero del narco en la compra de propiedades y carros de lujo.

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Por Vanessa Loaiza N.
Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos.
Los agentes judiciales realizaron 17 allanamientos simultáneos en varias zonas del país y detuvieron a ocho sospechosos, seis quedaron en prisión preventiva. (OIJ/OIJ)







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Caso Lusso; legitimación de capitales
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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