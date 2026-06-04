Narcotráfico

Caso la Casona: La Patrona y Sicarito generaban ¢12 millones mensuales por venta de drogas en la Fortuna de San Carlos, afirma OIJ

Madre e hijo fueron detenidos en Tibás y trasladados vía aérea a la zona norte.

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Por Christian Montero
Una mujer de apellido Obando, de 41 años, alias la Patrona y su hijo de 19, conocido como Sicarito, lideraban una organización dedicada a la venta de drogas en la Fortuna de San Carlos. Ambos fueron capturados en Cuatro Reinas de Tibás.
Una mujer de apellido Obando, de 41 años, alias la Patrona y su hijo de 19, conocido como Sicarito, lideraban una organización dedicada a la venta de drogas en la Fortuna de San Carlos. Ambos fueron capturados en Cuatro Reinas de Tibás. (Foto: /Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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