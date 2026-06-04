Caso la Casona: OIJ detiene a 14 sospechosos en operativo contra grupo rival de alias Diablo en San Carlos

La organización criminal conocida como los Sicarios, dedicada a la venta de drogas y créditos gota a gota, es la principal contendiente de alias Diablo en la zona norte.

Una de las organizaciones criminales más fuertes de La Fortuna de San Carlos y señalada como rival de la estructura liderada por alias Diablo fue golpeada este jueves por el OIJ, que ejecutó 21 allanamientos en distintos puntos del país. La acción concluyó con la detención de 14 sospechosos, entre ellos alias Sicarito y su madre.

Se trata del Caso la Casona, una investigación desarrollada por la oficina regional del OIJ de La Fortuna. Desde las 5:00 a. m., los agentes ejecutaron los allanamientos, de los cuales 17 se llevaron a cabo en La Fortuna de San Carlos, Los Ángeles de San Ramón de Peñas Blancas, en Cuatro Reinas de Tibás, en San José, y el Tejar de El Guarco, Cartago.

Caso La Casona

14 detenidos, entre ellos alias Sicarito y su mamá

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ confirmó la detención de 14 sospechosos del caso La Casona, entre ellos alias Sicarito, de 19 años, y su mamá, de 41 años, en Cuatro Reinas de Tibás.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ confirma la detención de 14 sospechosos del caso La Casona, entre ellos alias Sicarito y su mamá. El líder de la organización alias Sicario fue asesinado tiempo atrás.

Una vivienda de dos pisos en remodelación, ubicada en una pequeña quinta y con piscina en Los Ángeles de San Ramón de Peñas Blancas, era el principal punto de operaciones de la organización conocida como los Sicarios, dedicada a la venta de drogas y créditos gota a gota.

Sicarito y su madre venían a este punto los fines de semana a recoger las ganancias producto de la ilícita actividad.

La organización “Los Sicarios” tiene sus raíces en un grupo liderado por Walter Obando, alias Sicario, asesinado en el 2022 por ajuste de cuentas.

Proveniente de Tibás, Obando se estableció en La Fortuna junto con su esposa, de apellido Ramírez, de 41 años, donde desarrolló actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas.

Tras su muerte, la estructura criminal experimentó un período de reacomodo, y mantuvo entre sus integrantes a su hijo Denis Obando, conocido como “Sicarito”, de 19 años.

El grupo se fortaleció en el transcurso de los años y recuperó influencia en la zona, con una capacidad operativa más agresiva. También se le vincula con diversos enfrentamientos contra cuerpos policiales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por disputas territoriales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

OIJ Desarrolla Múltiples Allanamientos En La Fortuna De San Carlos

Uno de los puntos más importantes del operativo se concentró en la comunidad de la Perla, en La Fortuna, en la vivienda de los presuntos cabecillas de la estructura. El inmueble es tipo casona, lo que origina el nombre de la investigación.

Esta organización criminal estaría detrás de la venta de estupefacientes a nivel local, pero también se le vincula con homicidios, tentativas de homicidios, asaltos y cobros extorsivos por créditos informales conocidos como gota a gota.

Una vivienda de dos pisos en remodelación, ubicada en una pequeña quinta y con piscina, era el principal punto de operaciones de la organización conocida como los Sicarios. (Christian Montero)

Según fuentes vinculadas con el caso, esta organización delictiva es la principal contendiente de la banda del prófugo de la justicia Alejandro Arias Monge, alias Diablo, por cuya captura la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ofrece ¢500.000 dólares de recompensa.

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) apoyan las labores operativas, así como oficiales de la delegación de San Carlos y de otras zonas.