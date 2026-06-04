Sucesos

Caso la Casona: OIJ detiene a 14 sospechosos en operativo contra grupo rival de alias Diablo en San Carlos

21 allanamientos se llevaron a cabo, de los cuales 17 son en La Fortuna, otros en Heredia y San José

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Por Christian Montero
Allanamiento en la Fortuna de San Carlos
La organización criminal conocida como los Sicarios, dedicada a la venta de drogas y créditos gota a gota, es la principal contendiente de alias Diablo en la zona norte. (Christian Montero/Christian Montero)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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