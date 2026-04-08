Sucesos

Transportista de dinero de alias Diablo administraba punto de venta de drogas en Jacó, afirma fuente judicial

Sospechoso fue detenido este martes en peaje de ruta 32.

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Por Christian Montero
Detenido colaborador de alias Diablo
Un hombre de apellidos Villegas Valderramos, presunto transportista del prófugo de las justicia, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, fue detenido en la ruta 32 mientras llevaba más de ¢15 millones en un vehículo. (Ministerio Público/Cortesía)







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Alias Diablo transportista dinero
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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