Sucesos

Ofensiva policial para ubicar a Diablo permite la captura de uno de sus empleados con más de ¢16 millones

El sujeto fue interceptado en las cercanías del peaje de la ruta 32

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Por Natalia Vargas
Capturan a hombre sospechoso de trabajar para Diablo
Villegas Valderramos fue interceptado en la ruta 32. (Cortesía/Cortesía)







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Alejandro Arias Mongealias Diabloprófugodetenido
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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