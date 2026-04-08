Ofensiva policial para ubicar a Diablo permite la captura de uno de sus empleados con más de ¢16 millones

Un hombre de apellidos Villegas Valderramos fue interceptado y detenido la tarde del martes como sospechoso de transportar dinero y droga para el prófugo Alejandro Arias Monge, alias Diablo.

El sujeto viajaba en un vehículo blanco y llevaba ocultos, en bolsas de papel, dentro de las puertas y la guantera, ¢15,5 millones y $2.153 (¢1 millón) en efectivo. Además, transportaba un cargamento de marihuana, joyas y tres teléfonos celulares.

Villegas fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las cercanías del peaje, en la ruta 32.

Detenido colaborador de alias Diablo (Ministerio Público/Cortesía)

El Ministerio Público informó que la detención forma parte de las diligencias de investigación que desarrollan la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Ministerio Público y el OIJ, con el objetivo de ubicar y capturar a Arias Monge, quien figura como sospechoso de delitos de narcotráfico y homicidio.

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial confirmó que tomará la declaración indagatoria y solicitará medidas cautelares contra Villegas. El caso se tramita bajo el expediente 26-000588-0053-PE.

Detenido colaborador de alias Diablo (Ministerio Público/Cortesía)

El dinero, la droga y las joyas que transportaba fueron decomisados como parte de la investigación.

En abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $500.000 (unos ¢250 millones) por información que permita el arresto o condena de alias Diablo. Ese país le atribuye ser líder de una violenta organización criminal transnacional, así como el fugitivo más buscado de Costa Rica.

Detenido colaborador de alias Diablo (Ministerio Público/Cortesía)

El 12 de marzo de 2026, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, informó que Arias está en la mira de las autoridades nacionales y estadounidenses, y podría convertirse en extraditable pronto.

Indicó, además, que el Ministerio Público trabaja actualmente con la DEA para recabar la prueba necesaria y fundamentar esa eventual solicitud de extradición.