Sucesos

Otro pez gordo del narco está en la mira de EE. UU. para extradición

Se trata de uno de los sujetos más buscados en Costa Rica y Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Cristian Mora
Mexicano fue extraditado como sospechoso de distribuidor de Fentanilo
Estados Unidos solicitaría extradición del narco más buscado en Costa Rica. (MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alias DiabloextraditablesnarcotráficoEstados Unidos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.