Caso la Casona: Este es Sicarito, el joven nacido en Tibás, sospechoso de liderar banda narco en San Carlos

El líder alias Sicarito y su mamá venían a este punto los fines de semana a recoger las ganancias producto de la ilícita actividad.

Denis Obando, alias “Sicarito”, de apenas 19 años, es uno de los presuntos cabecillas de la organización “Los Sicarios”, dedicada, en apariencia, a tráfico de estupefacientes en la zona norte del país.

Él y su madre, de apellido Ramírez, de 41, fueron detenidos este jueves por la mañana, dentro de los operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Carlos y el céntrico Tibás, en San José.

El allanamiento forma parte del Caso la Casona, donde ya se contabiliza la detención de 14 sospechosos, según según Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

Sicarito es hijo de Wálter Obando Jiménez, alias “Sicario”, quien fue asesinado el miércoles 26 de octubre de 2022 en La Fortuna, mientras permanecía dentro de su carro, estacionado frente a un local comercial.

Las investigaciones de la Policía Judicial estiman que la familia, proveniente de Tibás, seguía operando en la zona norte y que, por esta razón, eran frecuentes los viajes de Sicarito y su mamá, durante los fines de semana, para recoger las ganancias de la ilícita actividad.

Tras los operativos, las autoridades indicaron que la familia tiene una vivienda de dos niveles ubicada en una pequeña quinta con piscina en Los Ángeles de Peñas Blancas, en San Ramón, que se encontraba en proceso de remodelación.

Al parecer, era utilizada como punto estratégico por la presunta organización dedicada al tráfico de drogas y a la modalidad de préstamos informales conocida como “gota a gota”.

El lugar funcionaba como centro de reunión y control de las actividades ilícitas, así como para la recolección de dinero producto de dichas operaciones.

El líder alias Sicarito y su mamá venían a este punto los fines de semana a recoger las ganancias producto de la ilícita actividad. (Christian Montero)

Allanamiento en la Fortuna de San Carlos (Christian Montero/Christian Montero)

La captura de Sicarito y su mamá se da luego de 21 allanamientos que se llevaron a cabo, de los cuales 17 son en La Fortuna, otros en Heredia y San José.

Hasta el momento se confirma la detención de 14 personas. Así como la incautación de droga, armas de fuego y dinero en efectivo.

El caso continúa bajo investigación para determinar la estructura completa del grupo y su posible participación en otros hechos delictivos.