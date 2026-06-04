Sucesos

Caso la Casona: Este es Sicarito, el joven nacido en Tibás, sospechoso de liderar banda narco en San Carlos

Se capturaron a los líderes de la organización.

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Por Libia Solano Meza y Christian Montero
Una vivienda de dos pisos en remodelación, ubicada en una pequeña quinta y con piscina, era el principal punto de operaciones de la organización conocida como los Sicarios, dedicada a la venta de drogas y créditos gota a gota. El líder alias Sicarito y su mamá venían a este punto los fines de semana a recoger las ganancias producto de la ilícita actividad.
El líder alias Sicarito y su mamá venían a este punto los fines de semana a recoger las ganancias producto de la ilícita actividad. (Christian Montero)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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