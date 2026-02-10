Narco Cholo Chorrillo, detenido en Costa Rica, es condenado en Estados Unidos

El narcotraficante panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, fue declarado culpable el pasado jueves en una corte federal de Estados Unidos en Los Ángeles, informó la Embajada de ese país en Panamá.

Cholo Chorrillo fue detenido el 11 de febrero del 2022 en San Isidro de Grecia, Alajuela, tras una orden de captura internacional que pesaba en su contra por liderar una banda criminal llamada Bagdad, la cual aglutinaba entre 30 y 40 grupos pequeños.

El panameño se ocultaba en Costa Rica desde abril del 2011, según reveló una investigación conjunta entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI).

La mañana del 2 de marzo del 2023, Cholo Chorillo fue extraditado hacia Estados Unidos en un avión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que salió de la Sección de Vigilancia Aérea del aeropuerto internacional Juan Santamaria, en dirección hacia Los Ángeles, California.

En aquel momento trascendió que las autoridades panameñas le atribuían al menos 70 homicidios, 12 de ellos registrados en la cárcel La Joyita, ubicada en Pacora, Panamá.

Según detalló la Embajada este viernes, Cholo Chorrillo fue condenado por todos los cargos que se le acusaban, incluyendo “la facilitación de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos”. El medio panameño Panamá América detalló que el 12 de junio, el imputado conocerá el monto de su condena, que podría ir desde los 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua.

“La Embajada de Estados Unidos extiende su sincero agradecimiento a las instituciones policiales y judiciales de Panamá por su firme compromiso con el Estado de derecho. Esta condena envía un mensaje claro: los líderes de organizaciones criminales violentas involucradas en narcotráfico a gran escala rendirán cuentas, sin importar dónde intenten esconderse”, indicó la entidad diplomática.

Nancy Abigaíl Góngora Guerrel, la esposa de Cholo Chorrillo y también buscada por las autoridades, fue detenida en noviembre del 2022 a la salida de un hospital en Escazú, tras una alerta roja emitida por la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional (Interpol), por su presunta vinculación en la Operación Neptuno, desarrollada en Panamá, en contra de un grupo acusado de asociación ilícita y legitimación de capitales del narco.

Góngora fue extraditada a Panamá el 16 de marzo del 2023, y no ha trascendido su situación judicial en ese país.