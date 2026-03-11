Mujer detenida por amenazas contra Rodrigo Chaves y Laura Fernández en redes sociales: esto dice el OIJ

La mujer habría lanzado amenazas en sus redes sociales contra Chaves y Fernández.

Una mujer de apellidos Gamboa Freer fue detenida en la zona sur como sospechosa de realizar amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la captura de la mujer la mañana de este miércoles 11 de marzo en Osa tras un allanamiento a la vivienda, al ser sospechosa del delito de amenazas a funcionario público.

Gamboa fue detenida en su vivienda en Osa, Puntarenas. (OIJ/OIJ)

Según el reporte preliminar, la investigación inició a principios de febrero de 2026 tras información confidencial que indicó que las amenazas se realizaron a través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma X (antes Twitter).

Durante su captura, el OIJ decomisó una llave maya y una computadora de la sospechosa.

“Se decomisaron algunas evidencias de interés policial como elementos digitales, los cuales van a ser sometidos a investigación”, indicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

Gamboa fue remitida al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Lo que publicó en redes

Específicamente, en una publicación que realizó este lunes 9 de marzo, Gamboa escribió “Urge un francotirador”, al compartir dos fotografías de Chaves mientras recibía el Premio Tikvá en el Centro Israelita Sionista de Costa Rica.

En su perfil de X (antes Twitter), Gamboa realizó una serie de publicaciones contra el mandatario y la presidenta electa. (Tomada de X /Captura de pantalla)

Posteriormente, la sospechosa emitió mensajes donde pedía “resucitar” la figura de Viviana Gallardo —militante fallecida en 1981— para tomar acciones contra el Gobierno. “Ayuda para acabar con ellos e impedir que Laura asuma el poder”, señaló.

En su perfil de X (antes Twitter), la sospechosa realizó publicaciones en contra del mandatario y la presidenta electa. (Tomada de X/Captura de pantalla)

Esta no es la primera vez que la mujer enfrenta conflictos legales o mediáticos. Gamboa Freer, identificada como activista pro-Palestina, fue detenida y deportada en marzo 2019 en territorio palestino por encontrarse en condición migratoria irregular. En aquel momento, el cónsul costarricense en Israel, Javier Rojas Víquez, informó que la deportación fue ejecutada tras una audiencia ante un juez de migración israelí.

Cuatro meses después, en julio de ese mismo año, Gamboa estuvo en una finca donde se detuvo a un sospechoso de producir y divulgar un video de amenazas contra el presidente de ese momento, Carlos Alvarado, y atentar contra la institucionalidad del país.

Hombre también fue detenido por amanazas a Rodrigo Chaves

Días antes de la captura de Gamboa, el OIJ detuvo a un hombre de apellido Trejos, de 58 años, por un caso distinto, pero luego los agentes de la Sección de Delitos Varios remitieron un informe al Ministerio Público para que la Fiscalía valore tomarle declaración indagatoria por el aparente delito de amenazas contra un funcionario público.

En uno de los videos que trascendieron en plataformas digitales, se observa el momento en que un periodista de Repretel —quien cubría el juicio por el femicidio de Nadia Peraza— es interrumpido por un hombre que lanza insultos contra Chaves.

Actualmente, ambos permenecen detenidos mientras se continúa realizando las diligencias correspondientes.