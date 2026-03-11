Sucesos

Detienen a hombre que insultó a Rodrigo Chaves en cámaras de un noticiero

El OIJ vinculó a un hombre de apellido Trejos con amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves tras su detención el pasado lunes

Por Yucsiany Salazar
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El detenido habría lanzado amenazas contra Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







