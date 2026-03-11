Detienen a hombre que insultó a Rodrigo Chaves en cámaras de un noticiero

Un hombre de apellido Trejos, de 58 años, fue detenido el pasado lunes 9 de marzo como sospechoso de proferir presuntas amenazas contra el mandatario Rodrigo Chaves.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto fue detenido por un caso distinto, pero luego los agentes de la Sección de Delitos Varios remitieron un informe al Ministerio Público para que la Fiscalía valore tomarle declaración indagatoria por el aparente delito de amenazas contra un funcionario público.

La investigación se originó tras una serie de informaciones confidenciales recibidas que alertaban sobre la circulación de videos con insultos y advertencias dirigidas tanto al mandatario.De acuerdo con el OIJ, este material audiovisual comenzó a difundirse en redes sociales desde el pasado 6 de marzo.

“Emitió algunas declaraciones y manifestaciones públicas en las cuales amenazaba la integridad física tanto del presidente en ejercicio como de la presidenta electa. Producto de esto y a raíz de que la persona haya sido tenido por un hecho distinto, fue presentado al Ministerio Público con un informe adicional para que la fiscalía tome nota y tome cartas en el asunto”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

Un hombre interrumpió transmisión en vivo y lanzó insultos contra el presidente Rodrigo Chaves

Actualmente, Trejos permanece detenido mientras se continúa realizando las diligencias correspondientes.

En uno de los videos que trascendieron en plataformas digitales, se observa el momento en que un periodista de Repretel —quien cubría el juicio por el femicidio de Nadia Peraza— es interrumpido por un hombre que lanza insultos contra Chaves.

Segunda captura por amenazas contra el presidente

Durante este miércoles 11 de marzo, el OIJ realizó la captura de una mujer de apellidos Gamboa Freer, quien también figura como sospechosa del presunto delito de amenaza contra funcionario público.

Gamboa fue detenida en su vivienda en Osa, Puntarenas. (OIJ/OIJ)

Según el reporte preliminar de la Policía Judicial, la investigación inició a principios de febrero de 2026 tras información confidencial que indicó que las amenazas se realizaron a través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma X (antes Twitter).