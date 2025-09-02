Motociclista muere tras colisión con vehículo agrícola en Pococí

Choque sobrevino antes de las 5 a. m. sobre el puente del río Zota en Pococí, en dirección a Sarapiquí. Fotografía:

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en Ticabán, Pococí, dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas heridas.

La Cruz Roja Costarricense informó que el choque se registró poco antes de las 5 a. m. sobre el puente del río Zota, en dirección a Sarapiquí. En el percance estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo agrícola.

Al llegar al lugar, las unidades de la Cruz Roja de Ticabán confirmaron que uno de los ocupantes de la motocicleta había perdido la vida en el sitio. El fallecido, cuya identidad no trascendió de inmediato, presentaba varias lesiones y fue hallado sin vida por personal de Cruz Roja.

Además, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas en la escena por socorristas. En la atención también participaron bomberos de Cariari, debido a la magnitud del incidente.

Las autoridades investigan las causas del accidente.

