Motociclista muere tras colisión con vehículo agrícola en Pococí

Un motociclista murió y dos personas resultaron heridas en accidente con un vehículo agrícola en Ticabán de Pococí

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Choque sobrevino antes de las 5 a. m. sobre el puente del río Zota en Pococí, en dirección a Sarapiquí. Fotografía:
Choque sobrevino antes de las 5 a. m. sobre el puente del río Zota en Pococí, en dirección a Sarapiquí. Fotografía: (Riner Montero/Cortesía)







