Dos graves accidentes en motocicleta dejan un fallecido y dos heridos en Limón

Detalle de motocicleta involucrada en colisión de esta contra tráiler en sector de Liverpool en Limón. Fotografía:

La noche de este lunes se registraron dos accidentes de tránsito en la provincia de Limón que involucraron a motociclistas. Uno de ellos dejó un hombre fallecido en Liverpool y otro provocó que dos jóvenes fueran trasladados en condición crítica y urgente a la clínica de Hone Creek, en Cahuita.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el primer hecho ocurrió alrededor de las 8 p. m. en la ruta 32, frente al predio de camiones Raada, en el sector de Liverpool, Río Blanco.

En el sitio colisionaron un tráiler y una motocicleta, lo que provocó la muerte inmediata de un hombre, de entre 40 y 45 años, quien presentaba lesiones graves en varias partes del cuerpo.

Cuando la unidad básica de la Cruz Roja de Limón llegó al lugar, confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. Testigos señalaron que una maniobra de uno de los conductores habría provocado el accidente.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Horas más tarde, a las 11:32 p. m., se reportó otro accidente en Cahuita (Talamanca).

Una motocicleta colisionó contra un muro y sus dos ocupantes resultaron gravemente heridos.

La Cruz Roja informó que un hombre de 22 años fue trasladado en condición crítica a la clínica de Hone Creek, mientras que un segundo afectado fue llevado en condición urgente al mismo centro médico. Ambos fueron atendidos por una unidad básica en el lugar.