Sucesos

MOPT suspenderá de forma preventiva el paso por el Cerro de la Muerte: estas son las horas de cierre y reapertura

MOPT explicó que la reapertura en el Cerro de la Muerte está supeditada a una inspección

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El MOPT anunció un cierre preventivo en el Cerro de la Muerte.
El MOPT anunció un cierre preventivo en el Cerro de la Muerte. (MOPT/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MOPTCerro de la Muertehuracán Melissacierres
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.