MOPT suspenderá de forma preventiva el paso por el Cerro de la Muerte: estas son las horas de cierre y reapertura

El MOPT anunció un cierre preventivo en el Cerro de la Muerte.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el cierre preventivo de ruta nacional 2, por el Cerro de la Muerte. Esta es la vía que comunica Cartago con San Isidro de El General.

Según informó la institución, el cierre empezará a partir de la 6 p. m. de hoy martes 28 de octubre y se extendrá hasta la mañana del miércoles 29 de octubre, previa inspección, agregó el MOPT.

Los puntos de cierre se ubicarán en El Tejar y en El Empalme. En el lado de San Isidro de El General, los cierres se aplicarán en Gasotica y en El Trapiche de Nayo.

El MOPT explicó que la decisión se da para prevenir ante las condiciones de “lluvias constantes y persistente”.

Inundaciones

Costa Rica está bajo los efectos indirectos del huracán Melissa, lo que provocado fuertes lluvias e inundaciones en diferentes partes del país.

Durante la madrugada de este martes, fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de quebradas y ríos en El Llano y Portegolpe, en Santa Cruz de Guanacaste. Las afectaciones se extendieron incluso hasta el Pacífico sur.

Estos aguaceros son provocados por el efecto indirecto del huracán Melissa, que esta madrugada se ubicaba a 90 Kilómetros al sureste de Jamaica, en el Caribe, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

La Cruz Roja Costarricense atendió 64 incidentes reportados por medio de la línea de emergencia 9-1-1, principalmente por anegamientos, solicitudes de evacuación y rescate de personas afectadas en Guanacaste.

En Portegolpe, la comunidad se reportó completamente inundada. Las corrientes de los ríos invadieron las calles y algunos sectores están aislados, sin entrada ni salida. Niños y adultos mayores en riesgo están siendo trasladados a albergues temporales.

En el sitio trabajan unidades de los comités auxiliares de Santa Cruz, Filadelfia, Cartagena y Belén, en coordinación con las autoridades locales.