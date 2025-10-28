Comunidades de Santa Cruz amanecen inundadas; Cruz Roja atendió 64 incidentes durante la madrugada

Se reportaron inundaciones durante la madrugada en Santa Cruz, Guanacaste. (Imagen con fines ilustrativos)

Durante la madrugada de este martes, fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de quebradas y ríos en El Llano y Portegolpe, en Santa Cruz de Guanacaste.

Estos aguaceros son provocados por el efecto indirecto del huracán Melissa, que esta madrugada se ubicaba a 90 Kilómetros al sur sureste de Jamaica, en el Caribe, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

La Cruz Roja Costarricense atendió 64 incidentes reportados por medio de la línea de emergencia 9-1-1, principalmente por anegamientos, solicitudes de evacuación y rescate de personas afectadas.

En Portegolpe, la comunidad se reportó completamente inundada. Niños y adultos mayores en riesgo están siendo trasladados a albergues temporales.

En el sitio trabajan unidades de los comités auxiliares de Santa Cruz, Filadelfia, Cartagena y Belén, en coordinación con las autoridades locales.

El Instituto Meteorológico Nacional confirmó que las lluvias han persistido durante la noche y la madrugada, con mayor intensidad en la vertiente del Pacífico, especialmente en Guanacaste.