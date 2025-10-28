Alcalde de Turrialba reporta daños en viviendas, comercios y carreteras tras fuertes inundaciones.

Las fuertes lluvias en Turrialba causaron inundaciones y una inusual tormenta eléctrica. El alcalde del cantón cartaginés, Carlos Hidalgo Flores, informó de que las precipitaciones derivaron en afectación de carreteras y alcantarillado, así como filtraciones de agua en varios negocios y casas.

“Prácticamente en una hora llovió muy fuerte con rayería y cayó muchísima agua. Eso afectó varios barrios del distrito central de Turrialba. Tenemos un monitoreo constante, porque hay lugares donde incluso hubo afectación en carretera, desprendimiento de alcantarillado, casas donde se cayó el cielorraso, así como negocios donde el agua se metió", declaró Hidalgo en un video difundido por ese municipio.

Agregó: “Es importante destacar que algunas personas adultas mayores se están atendiendo desde el Comité Municipal de Emergencias. Sabemos que estamos ante la presencia de una tormenta que está afectando algunas partes del país donde Turrialba está dentro. Nos mantenemos en una alerta amarilla y a todos los ciudadanos les pido que mantengamos la prevención y el monitoreo constante”, dijo Hidalgo.

Inundaciones en Turrialba

Este medio consultó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.

Huracán Melissa

Costa Rica está bajo los efectos indirectos del huracán Melissa. Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la noche de este lunes 27 de octubre, las lluvias continuarán particularmente intensas en las montañas del Caribe Norte, la costa del Pacífico Central y alrededores del cantón de Jicaral, lugares donde se podrían alcanzar los 20 milímetros y 50 milímetros en menos de 2 horas.

En el Pacífico Sur y el Pacífico Central, se prevé que las lluvias continuarán por la noche y madrugada de variable intensidad, con montos estimados entre 20 milímetros y 60 milímetros; con máximos de hasta 80 milímetros en las siguientes 2 horas en el Pacífico Sur, especialmente en sectores costeros.

Según el IMN, en el resto del país, las lluvias serán de débil a moderada intensidad, con aguaceros puntuales y acumulados entre 20 mm y 30 mm, con máximos de 50 milímetros.

“Durante este martes, continuará la influencia indirecta del Huracán Melissa sobre el Pacífico Sur, la cual tenderá a disminuir durante el miércoles. Parte de sus efectos podrían extenderse hacia sectores costeros del Pacífico Central y Pacífico Norte. Se prevé nubosidad variable con aguaceros y lluvias, especialmente fuertes durante las madrugadas y mañanas sobre las costas”, explicó el IMN.