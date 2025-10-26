Costa Rica sufre los primeros estragos del huracán Melissa

Este sábado se reportaron 62 incidentes por efecto indirecto del Huracán Melissa. (Foto con fines ilustrativos).

Los efectos indirectos del huracán Melissa han causado numerosos incidentes en Costa Rica, según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Este sábado se reportó un total de 62 incidentes por inundaciones en todo el país, concentrándose principalmente en los cantones de Puerto Jiménez y Osa.

Según la CNE, en Puerto Jiménez, las intensas lluvias causaron el desbordamiento de los ríos Rincón y Oro, así como de varias quebradas, afectando comunidades como La Palma, Amapola y Puerto Escondido, entre otras. Debido a la situación, se habilitó un albergue temporal en La Palma, donde actualmente se brinda atención integral a cuatro personas.

Varios sectores de Puerto Jiménez se encuentran inundados. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

Mientras tanto, en el cantón de Osa, se registraron anegamientos de viviendas por el desbordamiento de los ríos San Juan, Sábalo y Chocuaco, además de la quebrada Jeremías, con mayores afectaciones en sectores de Rancho Quemado de Drake.

Alertas

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los efectos indirectos del huracán Melissa sobre Costa Rica podrían continuar hasta martes o miércoles, debido al posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el territorio nacional.

La CNE mantiene el estado de alerta por lluvias en el país:

Vertiente del Pacífico: Alerta Naranja

Región Central y Zona Norte: Alerta Amarilla

Región Caribe: Alerta Verde

La CNE actualizó las alertas en el país por la influencia indirecta del Huracán Melissa. (CNE/Cortesía)

Ante la previsión de lluvias continuas, la institución pide a la población no bajar la guardia, mantenerse informada por fuentes oficiales y vigilar posibles deslizamientos o inundaciones.