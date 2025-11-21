MOPT abre el paso por la ruta 32 este viernes

La mañana de este viernes, la ruta 32 amaneció cerrada. Oficiales destacados en el punto colocaron barreras para impedir el paso de vehículos en ambos sentidos, debido a la caída de material en el kilómetro 31, donde se dinamitó una roca que representaba un riesgo para los conductores.

A las 10 a. m., el Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó la reapertura de la vía tras la remoción del material caído.

La institución advirtió que la ruta se mantiene bajo constante monitoreo. Además, solicitó paciencia a los conductores que permanecen en fila, pues no necesariamente podrán ingresar de inmediato debido al congestionamiento vial.