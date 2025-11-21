Sucesos

MOPT abre el paso por la ruta 32 este viernes

La ruta permaneció cerrada durante algunas horas la mañana de este 21 de noviembre

Por Natalia Vargas
Ruta 32 Kilómetro 31
MOPT habilita el paso por la ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)







ruta 32kilómetro 31LimónSan JoséMOPT
Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

