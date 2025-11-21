Ruta 32 vuelve a cerrar en el Zurquí por caída de material en vía

Oficiales de tránsito pusieron barreras y vehículos este viernes 21 de noviembre para prevenir el paso de conductores por la ruta 32. Fotografía:

La Ruta 32 amaneció cerrada este viernes a su paso por el cerro Zurquí, según confirmó la Policía de Tránsito justo luego de las 6 a. m.

Oficiales destacados en el punto colocaron barreras para impedir el paso de vehículos en ambos sentidos. Hasta el momento, no existe una hora prevista para la reapertura.

Como parte de sus revisiones diarias, los oficiales confirmaron caída de material en el kilómetro 31, donde realizaron explosiones con dinamita en una sección de la montaña que representaba riesgo para los conductores.

El talud donde se realizó la labor quedó despejado, pero la zona permanece bajo constante revisión.

El cierre se da apenas dos días después de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asegurara que esta carretera —que conecta San José con Limón— no volvería a inhabilitarse “en el tanto no se den situaciones que lo ameriten, sea caída de material o de forma preventiva”.

La institución añadió en esa oportunidad que se mantendría un monitoreo constante y que, de ser necesario, se publicaría un aviso oficial.

“Si no hay una publicación de cierres, es que la ruta no está cerrada, ni se cerrará”, indicó el MOPT el miércoles.

Este nuevo cierre vuelve a poner la atención sobre la inestabilidad del corredor vial que conecta el centro del valle Central con la vertiente de Limón.