El País

Ruta 32 vuelve a cerrar en el Zurquí por caída de material en vía

Cierre de la Ruta 32 en el Cerro Zurquí sobrevino poco después de las 6 a.m. de este viernes

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Oficiales de tránsito pusieron barreras y vehículos este viernes 21 de noviembre para prevenir el paso de conductores por la ruta 32. Fotografía:
Oficiales de tránsito pusieron barreras y vehículos este viernes 21 de noviembre para prevenir el paso de conductores por la ruta 32. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32Cerro ZurquíCierre de Ruta 32Tránsito Ruta 32 hoy
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.