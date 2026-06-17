Sucesos

Ministro de Costas, Carlos Andrés Robles, recomendó contratar en la Asamblea a asesora detenida en Puntarenas por presunto narcotráfico

La mujer trabajó un poco más de seis meses en el Congreso, en un puesto de confianza de la jefatura de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

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Por Natalia Vargas
Caso Turbo
Medrano Quesada (izquierda) fue detenida este miércoles en Puntarenas. Su madre, la primera vicealcaldesa del cantón central, Adriana Quesada, también está siendo investigada por las autoridades; sin embargo, no fue detenida ni figura como imputada. (Adriana Quesada Mora/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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