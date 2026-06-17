Ministro de Costas, Carlos Andrés Robles, recomendó contratar en la Asamblea a asesora detenida en Puntarenas por presunto narcotráfico

Medrano Quesada (izquierda) fue detenida este miércoles en Puntarenas. Su madre, la primera vicealcaldesa del cantón central, Adriana Quesada, también está siendo investigada por las autoridades; sin embargo, no fue detenida ni figura como imputada.

Carlos Andrés Robles Obando, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y actual ministro sin cartera de Costas, Mares y Pesca, recomendó como asesora legislativa de esa agrupación política a una mujer de apellidos Medrano Quesada, detenida la mañana de este miércoles por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al narcomenudeo, al tráfico internacional de drogas, la legitimación de capitales y los préstamos gota a gota en Puntarenas.

Registros oficiales de la Asamblea Legislativa señalan que Medrano, hija de la primera vicealcaldesa de Puntarenas, Adriana Quesada Mora, obtuvo una plaza de asistente de fracción política 1 en el Congreso, desde el 16 de octubre del 2025 hasta el 30 de abril del presente año. Ese sería el único vínculo de la mujer con la Asamblea.

La joven ocupaba una de las seis plazas de confianza de la jefatura de fracción, cargo que entonces ostentaba el exdiputado socialcristiano Alejandro Pacheco Castro. Consultado por este diario, el exlegislador indicó que desconocía los presuntos vínculos de Medrano con un grupo delictivo y recordó que la joven era estudiante de Derecho cuando obtuvo el puesto.

Pacheco adujo, además, que el proceso para elegir un puesto de asesoría implica que cada diputado propone candidatos para nombramiento y que el nombre de Medrano Quesada surgió por recomendación de Robles Obando. Posteriormente, tras un proceso de entrevistas, la plaza fue sometida a votación dentro de la fracción y asignada a la ahora detenida.

Este medio intentó contactar al exdiputado y ahora ministro de Costas, sin que se obtuviera respuesta al cierre de esta nota.

Durante su paso por el Congreso, según explicó el exjefe de fracción, a Medrano le correspondía estudiar proyectos de ley, elaborar y dar seguimiento a mociones. Según dijo, la joven no tenía relación directa con los diputados, sino únicamente con el director de asesores.

Vinculada con presunto narco

La detención de Medrano Quesada se ejecutó durante 23 allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo).

Uno de los predios allanados fue la casa de la madre de esta joven, la primera vicealcaldesa de Puntarenas. Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), confirmó a La Nación que las autoridades investigan a Quesada Mora y sus posibles vínculos con el grupo criminal; sin embargo, precisó que no fue detenida y que los allanamientos en su vivienda se realizaron para recabar prueba que podría relacionarla con la investigación o, bien, descartar cualquier vínculo con la estructura.

De acuerdo con Madden, su hija, Medrano Quesada sí figura como vinculada en el caso por presunto narcotráfico y, en apariencia, sería la pareja sentimental de un sujeto de apellido Sánchez Arce, descrito policialmente como el “socio criminal” del cabecilla de la estructura, un hombre identificado como Engler Araya Aguilar, alias Engler, quien cumple una condena de prisión desde el 2024.

Fuentes policiales con conocimiento del caso indican que la joven habría mantenido reuniones en las que se habría coordinado el tráfico de drogas.

Asesor de diputado acusado

El ahora ministro Carlos Andrés Robles, quien recomendó como asesora a Medrano Quesada, fue asesor legislativo del exdiputado socialcristiano Óscar Cascante (2018-2022), acusado a mediados del 2025 por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, que habrían beneficiado a la supuesta banda del caso Turesky, desmantelada en 2021 e investigada por tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.

Transferencias bancarias divulgadas en mayo del 2023 por Telenoticias sugerían que el exdiputado Cascante habría recibido cerca de ¢4 millones por parte de sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero vinculados con este caso.