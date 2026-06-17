Sucesos

PCD investiga posible vínculo de la primera vicealcaldesa de Puntarenas con organización criminal de la provincia

La vivienda de la funcionaria fue allanada este miércoles y las autoridades confirmaron que no figura como imputada en la causa

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Por Natalia Vargas
Caso Turbo
Adriana Quesada es la primera vicealcaldesa en Puntarenas y alcanzó ese puesto con el Partido Unidad Social Cristiana. (Adriana Quesada Mora/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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