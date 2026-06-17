PCD investiga posible vínculo de la primera vicealcaldesa de Puntarenas con organización criminal de la provincia

Adriana Quesada es la primera vicealcaldesa en Puntarenas y alcanzó ese puesto con el Partido Unidad Social Cristiana.

La vivienda de la primera vicealcaldesa de Puntarenas por el partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Adriana Quesada Mora, figura entre los 23 inmuebles allanados, la mañana de este miércoles, para desarticular una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico, la legitimación de capitales y los préstamos gota a gota en esa provincia del Pacífico.

Stephen Madden, el director de la Policía de Control de Drogas (PCD), confirmó a La Nación que las autoridades investigan a Quesada y sus posibles vínculos con el grupo criminal.

El jefe de la PCD precisó que la funcionaria no fue detenida y que los allanamientos en su casa se realizaron para recabar prueba que podría relacionarla con la investigación o bien, descartar cualquier vínculo con la estructura.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que Quesada coincidió en sociedades con el presunto cabecilla de la estructura, un hombre identificado como Engler Araya Aguilar, alias Engler, quien habría continuado operando desde prisión. Allí cumple una sentencia desde 2024 por delitos relacionados con narcotráfico.

La vicealcaldesa también habría gestionado traspasos de vehículos a la esposa de Araya, una mujer de apellido Sirias, quien fue detenida este miércoles y se encontraba cumpliendo una sentencia con tobillera electrónica.

LEA MÁS: Red ligada a alias ‘Engler’ habría seguido operando tras condena de su presunto líder: allanamientos en Puntarenas buscan a 19 sospechosos

La vicealcaldesa (izquierda)publicó en su perfil de Facebook una imagen con el excandidato a la presidencia, Juan Carlos Hidalgo. En la foto también aparece su hija, Medrano Quesada. (Adriana Quesada Mora/Facebook)

En la diligencia realizada en la vivienda de la primera vicealcaldesa fue detenida su hija, una joven de apellidos Medrano Quesada, de 26 años. De acuerdo con Madden, la muchacha sí figura como vinculada en el caso por presunto narcotráfico y, en apariencia, sería la pareja sentimental de un sujeto de apellido Sánchez Arce, descrito policialmente como el “socio criminal” del cabecilla de la estructura.

Las pesquisas del caso señalan que la muchacha habría mantenido reuniones en las que se habría coordinado el tráfico de drogas.

La presunta organización, de acuerdo con el jefe policial, mantenía hasta el momento una fuerte presencia en Puntarenas y operaba de forma violenta en actividades de tráfico local e internacional.

Este medio intentó contactar a la primera vicealcaldesa por medio de llamadas telefónicas a su número personal; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Por su parte, Teddy Zúñiga, presidente del PUSC, afirmó que es necesario evitar un juicio anticipado sobre una persona que no enfrenta imputación alguna.

“Es sumamente importante la labor que están realizando las autoridades judiciales en este momento; no obstante, para el caso de doña Adriana existen principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso”, adujo.

La Nación también solicitó una reacción del excandidato a la presidencia por el PUSC, Juan Carlos Hidalgo, y mediante su departamento de prensa confirmó que no se referirá al caso.