Sucesos

Detenida hija de vicealcaldesa de Puntarenas en allanamientos contra presunta red ligada a ‘Engler’

La mujer, de 26 años, fue capturada durante el operativo del caso Turbo. Las autoridades la vinculan con una presunta estructura ligada a “Engler”, sentenciado por narcotráfico en 2024

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Por Yucsiany Salazar
PCD decomisó gran cantidad de presunta droga durante los allanamientos.
PCD decomisó gran cantidad de presunta droga durante los allanamientos. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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