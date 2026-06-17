Sucesos

Red ligada a alias ‘Engler’ habría seguido operando tras condena de su presunto líder: allanamientos en Puntarenas buscan a 19 sospechosos

La PCD y la Fiscalía ejecutan 23 allanamientos para capturar a 19 sospechosos que presuntamente mantuvieron activa la estructura criminal vinculada con ‘Engler’ tras su condena en 2024

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Por Yucsiany Salazar
PCD decomisó gran cantidad de presunta droga durante los allanamientos.
PCD decomisó gran cantidad de presunta droga durante los allanamientos. (Cortesía/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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