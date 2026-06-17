Red ligada a alias ‘Engler’ habría seguido operando tras condena de su presunto líder: allanamientos en Puntarenas buscan a 19 sospechosos

Una presunta organización criminal vinculada con el narcotráfico, la legitimación de capitales y los préstamos informales conocidos como “gota a gota” es el objetivo de al menos 23 allanamientos ejecutados este miércoles por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo).

Las diligencias tienen como objetivo detener a 19 personas que, según la investigación, habrían asumido funciones dentro de la estructura pese a que su presunto cabecilla, conocido como “Engler”, fue sentenciado en 2024 por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con fuentes policiales, la estructura habría operado al menos desde febrero de 2024 y hasta la actualidad, dedicándose presuntamente al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, al tráfico local de drogas, la legitimación de capitales y la administración de préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Así operarían los sospechosos

Dentro de la organización, en apariencia, figuran familiares cercanos de Engler.

Entre ellos se encuentran su pareja sentimental, su hija y su yerno, quienes presuntamente participaban en actividades relacionadas con la administración de negocios, la creación de empresas, la supervisión de operaciones y la inserción de recursos en el sistema financiero nacional.

PCD decomisó gran cantidad de presunta droga durante los allanamientos. (Cortesía/Cortesía)

Las pesquisas también señalan que varias mujeres tendrían un papel relevante en las labores de legitimación de capitales, mediante la administración de negocios, manejo de recursos económicos y otras operaciones destinadas presuntamente a introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero.

Tres cargamentos atribuidos a la organización y préstamos ‘gota a gota’

La investigación que dio origen al operativo sostiene que la organización mantenía vínculos con actividades de tráfico internacional de cocaína mediante embarcaciones que eran utilizadas para movilizar cargamentos hacia el norte del continente.

Por otro lado, en apariencia, desde mediados de 2024 la organización habría desarrollado una plataforma de financiamiento conocida popularmente como “gota a gota”, utilizando recursos que supuestamente provenían del narcotráfico.

Condena previa del presunto líder y su pareja

Mediante una resolución del Tribunal Penal de Puntarenas, emitida el 16 de enero de 2024, Engler y su pareja fueron sentenciados por integrar una organización criminal dedicada a la venta de drogas que operó en El Roble de Puntarenas entre 2010 y 2013.

Sin embargo, pese a esa condena, la estructura criminal habría continuado operando. Los hechos investigados podrían constituir los delitos de transporte, posesión y almacenamiento de drogas, legitimación de capitales y extorsión cobratoria.

Por el momento, se desconocen las identidades de los sospechosos, y se está a la espera de que la PCD brinde más detalles sobre el caso.