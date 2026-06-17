Capturan a oficial de Fuerza Pública en allanamientos por droga en Corredores

El OIJ realizó ocho allanamientos con el fin de detener a los presuntos miembros de una organización que estaría dedicada a la venta de droga, en Corredores.

Una oficial de la Fuerza Pública figura entre las personas detenidas este miércoles durante ocho allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Corredores, como parte de una investigación por presunto tráfico de drogas.

Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ, precisó que la investigación inició en 2025 tras información confidencial que cual alertaba sobre una estructura liderada por un hombre de apellido Cerdas, de 46 años, conocido con el alias Moncho y que estaría integrada por unas 10 personas.

“Producto de las diligencias realizadas durante el periodo de investigación, se logró detener en agosto del 2025 a uno de los sujetos de apellido Pérez, quien se encuentra descontando prisión preventiva, y el día de hoy estamos finalizando el caso con los ocho allanamientos y la detención de tres personas”, explicó el jerarca policial.

Una oficial de la Fuerza Pública destacada en San Vito de Coto Brus y el líder de la presunta banda, alias Moncho, figuran entre las personas detenidas este miércoles durante ocho allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Corredores, como parte de una investigación por presunto tráfico de drogas.

Entre los detenidos de este miércoles se encuentra el presunto líder de la estructura, así como una mujer de apellido Castillo, de 26 años, quien estaría vinculada directamente con él.

Además, las autoridades arrestaron a una mujer de apellido Buzano, quien se desempeña como oficial de la Fuerza Pública y se encontraba destacada en San Vito.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron clorhidrato de cocaína, cocaína base, crack y marihuana en distintas presentaciones. También incautaron un arma de fuego, un vehículo y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Por el momento, Muñoz indicó que falta por detener a otras dos personas relacionadas con el caso.