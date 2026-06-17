Sucesos

Capturan a oficial de Fuerza Pública en allanamientos por droga en Corredores

El líder de la presunta banda, alias Moncho, también fue detenido en los allanamientos

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El OIJ realizó ocho allanamientos con el fin de detener a los presuntos miembros de una organización que estaría dedicada a la venta de droga, en Corredores.
El OIJ realizó ocho allanamientos con el fin de detener a los presuntos miembros de una organización que estaría dedicada a la venta de droga, en Corredores. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AllanamientosFuerza PúblicaCorredores
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.