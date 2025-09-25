Sucesos

Ministro de Comunicación justifica exponer a víctima: ‘Fue un caso que ocurrió entre dos adultos’

Arnold Zamora acudió este miércoles a Fiscalía General

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, atendió a los medios tras salir de la Fiscalía General, acudió en compañía de su abogado defensor, Edgardo García (al fondo).
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, atendió a los medios tras salir de la Fiscalía General, acudió en compañía de su abogado defensor, Edgardo García (al fondo). (Christian Montero/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministro comunicaciónviolaciónArnold ZamoraFiscalía General
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.