‘Mi hermana no se merecía esto’: familia de Yesenia Murillo exige justicia tras su asesinato

Yesenia Murillo Noguera tenía 42 años y era madre de dos niñas de 7 y 15 años. Era una mujer inteligente, trabajadora, una persona amena, alegre y con una mentalidad que siempre la llevó hacia adelante.

Así la recuerdan su madre, Xiomara Noguera, y dos de sus siete hermanos, Esteban y Julio. Todos coincidieron en que Yeimy, como le decían de cariño, era profundamente amada en la familia.

Sin embargo, esa luz que siempre llevaba consigo comenzó a apagarse cuando inició una relación con el hombre que hoy figura como el único sospechoso de su asesinato.

Los familiares no llegaron a conocer a este sujeto, de apellidos Bonilla Paniagua, de 53 años, pero la madre de Yesenia confirmó que era posesivo y su hija le puso una orden de restricción. Su hermano, Esteban, agregó que el hombre la acosaba incluso cuando ella intentaba alejarse.

Bonilla se presentó el viernes 6 de marzo a las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), acompañado de su abogado, y aseguró haber matado a Yesenia la noche anterior. Los familiares de la mujer detallan que fue estrangulada y golpeada por este sujeto.

La declaración del individuo llevó a las autoridades a inspeccionar un apartamento en San Josecito de San Rafael, en Heredia, donde efectivamente localizaron el cuerpo de la mujer, cubierto con una sábana.

Esa noche, afirma Xiomara, Yesenia llegó a la casa del sospechoso con la intención de terminar la relación de una vez por todas. Así, dice, se lo expresó el día de la vela de su hija una de sus compañeras de trabajo, que conversó con ella por última vez.

“Ella salió de trabajo y me dijo: ‘Voy a recoger mis cosas, voy a terminar con él’. Esto no sigue más. Esa fue la noche que sucedieron los hechos”, cuenta la madre.

Xiomara relató que la familia estaba al tanto de que Yesenia vivía una relación compleja con este sujeto, pero quizás ella contaba poco para no alterarlos.

“Ella no quería que yo me preocupara, pero todos como familia estuvimos al tanto de preguntar siempre cómo estaba y ella lo ocultaba, completamente”, explicó.

Yesenia es la novena víctima de femicidio en lo que va del año, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial.

Yesenia Murillo era madre de dos menores de edad. (Cortesía/Cortesía)

‘Mi hermana no se merecía esto’

Yesenia deja un vacío en la vida de su círculo más cercano y la noticia ha sido difícil de asimilar para todos. “Crecimos con ella, una muchacha con valores, que no le hacía mal a nadie. Muchas características positivas”, lamentó Esteban, el hermano mayor de la mujer.

Narró que la violencia contra las mujeres se ha vuelto, lamentablemente, pan de cada día en Costa Rica y que esta vez alcanzó a su familia. “Todos somos de la muerte, y hay formas de morir, pero mi hermana no se merecía esto”, dijo.

Yesenia se dedicó a varios trabajos a lo largo de su vida y, en los últimos meses, laboraba para la empresa EcoRefill, que lamentó su partida con un fuerte mensaje el 8 de marzo. “Nos llena de tristeza y nos recuerda la importancia de alzar la voz y cuidarnos entre todas y todos (...) No tengan vergüenza de pedir ayuda (...) Nadie debería enfrentar estas situaciones en soledad”, se lee en el comunicado.

En su trabajo era querida y en su familia también. Yesenia era muy cercana a sus dos hijas y junto a una de ellas atravesó un tipo de cáncer infantil que obligó a dedicarle todo su tiempo y fuerzas.

Esteban recuerda que su hermana incluso se rapó en solidaridad con su hija y juntas atravesaron esta etapa. Yesenia se divorció del padre de las niñas en 2024, pero la relación continuó cercana entre ellos. Incluso, dice, salían a comer y a hacer mandados los cuatro.

La familia recalcó que la expareja de Yesenia no tiene relación alguna con el homicidio. Desde la separación de ellos, fue el exesposo de Yesenia quien quedó al cuidado de las niñas por acuerdo mutuo, pero la mujer vivía pendiente de ellas.

Una relación violenta

El panorama para Yesenia cambió cuando conoció a Bonilla, el único sospechoso. Esteban asevera que su hermana y este hombre tuvieron una relación, pero esta se acabó cuando ella comenzó a notar patrones en él que la hicieron sentirse incómoda.

“Ella se alejó. Lo que pasa es que él la acosaba. Nosotros no sabíamos cómo estaba el tema, verdaderamente. Mi hermana igual siempre se guardó eso, porque tengo entendido que el tipo la amenazaba”, dijo.

Xiomara, la madre, afirma que tampoco está claro si continuaban juntos, pero lo último que sabe es que su hija buscó dejarlo de una vez por todas. Ella nunca conoció al sospechoso, solo a través de videollamada.

No obstante, afirma que le advirtió a su hija que algo no le gustaba de él. “No me gustó, no sé si es una intuición de madre, pero me pareció una persona falsa; se lo dije a mi hija, pero a ella no le gustó”, afirmó.

Eventualmente, Yesenia comenzó a alejarse de sus familiares y la comunicación se volvió escueta, pues presuntamente el sujeto se lo prohibía. A pesar de ello, recalca su madre, siempre se mantuvieron pendientes de ella, aunque no pudieron evitar el desenlace.

‘Tiene que pagar el precio’

Pasaron ya seis días desde la muerte de esta mujer y la familia de Yesenia solo pide justicia.

“Uno no desearía que familias en Costa Rica vivan esto y se está dando prácticamente a diario; ayer escuché algo en Barrio México, de un tipo que tiró a una muchacha en un puente. Lamentablemente está pasando”, lamentó Esteban.

“Las autoridades correspondientes tienen que alzar la voz, decir ‘vamos en contra de esto, búsquenos, llámenos’. Es bonito poner un mensaje en redes, pero uno siente muchos vacíos”, agregó.

Por su parte, Julio, otro hermano de Yesenia, lanzó un llamado a las autoridades para que el caso de su hermana no quede en impunidad. “Tiene que pagar el precio que necesite pagar en la cárcel, los años que tenga que pagar. Que él no pueda tener ni un solo día de paz por lo que hizo y todo el sufrimiento que nos ha causado a toda la familia”, dijo.

El sospechoso cumplirá 6 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación. Una fuente policial allegada al caso confirmó a este medio que esta persona también tuvo un expediente, en el 2013, por un presunto delito de índole sexual.