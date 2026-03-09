Sucesos

Cruz Roja rescata a mujer que cayó en río Torres: autoridades investigan caso

La víctima cayó desde un unos 15 metros de altura en un puente de San José y fue trasladada en estado crítico al centro médico

Por Yucsiany Salazar
últimas horas cruz roja
La mujer ya fue rescatada y se encuentra estable. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







Cruz RojaRescate
