Cruz Roja rescata a mujer que cayó en río Torres: autoridades investigan caso

La mujer ya fue rescatada y se encuentra estable. Imagen con fines ilustrativos.

La Cruz Roja Costarricense rescató a una mujer que cayó desde el puente sobre el río Torres, en San José. Las autoridades investigan si fue su pareja quien la habría lanzado, según afirmaron testigos.

El hecho ocurrió a las 4:50 a. m. de este lunes 9 de marzo a la altura de Barrio México, cuando recibieron el aviso de que una mujer había caído desde unos 15 metros de altura. De acuerdo con la Cruz Roja, fue la propia afectada quien solicitó ayuda.

Testigos relataron a Telenoticias, durante la transmisión en vivo, que la mujer y su pareja sentimental mantenían una discusión cuando, aparentemente, él la habría lanzado. Según indicaron, escucharon gritos y luego el golpe. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Al sitio se desplazaron una unidad de soporte avanzado y otra de rescate. Mediante maniobras de rescate vertical, los socorristas lograron extraerla con éxito. Tras el rescate, la mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital México.