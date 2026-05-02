Sucesos

Menor de dos años estaba junto a su madre cuando recibió un disparo en la cabeza en Pavas

Hechos ocurrieron la tarde del viernes en Pavas

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Por Natalia Vargas
Simulacro Hospital de Niños
El niño recibió atención médica en el Hospital de Niños. (Imagen con fines ilustrativos) (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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