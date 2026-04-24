Escuela donde estudiaba niño de 12 años asesinado junto a su padre se pronuncia sobre el caso

La escuela Arturo Torres Martínez lamentó mediante una esquela publicada en sus redes sociales, el fallecimiento del menor asesinado en Esparza.

El padre encontrado muerto junto a su hijo de 12 años dentro de un vehículo en Macacona de Esparza, en Puntarenas, figuraba como sujeto de interés para las autoridades policiales.

Las víctimas fueron identificadas como Roger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza y extremidades, provocadas por fusiles AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros. En la escena, las autoridades ubicaron casquillos calibre 5.56.

Agentes del OIJ de Puntarenas hicieron la recolección de indicios en el sitio donde fue asesinado un niño de 11 años y su padre. (Foto: /Foto: La Nación)

De acuerdo con información policial, Rosales era considerado un sujeto de interés para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Se le vinculaba con la administración de varios puntos de venta de droga —conocidos como búnkeres— en sitios como La Calderón, Rosal y La Cima. Además, había cumplido una condena por homicidio.

El menor de edad asesinado en este hecho sería la novena víctima colateral en lo que va del año. Para el mismo periodo de 2025, se contabilizaban 35 casos similares.

El niño era estudiante de la escuela Arturo Torres Martínez donde cursaba el sexto grado. En sus redes sociales, el centro educativo lamentó el fallecimiento al expresar: “Su más profundo dolor por el sensible fallecimiento de nuestro querido estudiante”.

“Era un niño muy alegre y muy querido”, dijo de forma escueta una funcionaria de la escuela, que se ubica en Espíritu Santo de Esparza.

El Honda CRV en el que estaba el hombre de 41 años y su hijo de 11, fue impactado en múltiples ocasiones con arma de fuego calibre 5.56 (Foto: /Foto: cortesía)

Otros ataques en distintas zonas

Entre la noche del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de abril, se registraron otros hechos violentos en distintos puntos del país que dejaron más víctimas mortales.

David Johel Munguia Mata, de 27 años, fue asesinado en San Rafael de Heredia tras ser atacado con arma de fuego por dos hombres. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

En San Rafael de Heredia, dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo con heridas de arma de fuego. Se trata de Howen Mariano Monge Espinoza, de 25 años, quien registraba 12 informes policiales por tenencia de droga entre 2017 y 2026, y David Johel Munguía Mata, de 27 años, con tres informes similares del 2023 y 2025. Según los reportes preliminares, la agresión fue perpetrada por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta.

Howen Mariano Monge Espinoza, de 25 años, fue asesinado en San Rafael de Heredia tras ser atacado con arma de fuego por dos hombres. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

En Moín, una mujer de apellido Díaz fue atacada a balazos en Villa Plata. La agresión fue cometida por dos hombres en motocicleta, uno de los cuales portaba un bolso de una plataforma de entregas de comida.

En Betania de Siquirres, un hombre de apellido Tafalla, de 31 años y propietario de una venta de pollo frito, murió tras recibir múltiples disparos. Dos agresores llegaron a pie y le dispararon en varias ocasiones.

Un hombre de apellido Talla, propietario de una venta de pollos en Siquirres, fue asesinado mientras estaba en su local ubicado en el barrio Betania. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

Mientras tanto, en el barrio Las Gavetas, en Hatillo, San José, un menor fue hallado muerto con heridas de bala. Las circunstancias de este último caso aún están por establecer.

Hasta este jueves, la Policía Judicial reportaba 219 homicidios a nivel nacional (65 menos en comparación con el mismo periodo del año pasado), a los que se suman los hechos violentos ocurridos en las últimas horas.