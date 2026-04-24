Sucesos

Escuela donde estudiaba niño de 12 años asesinado junto a su padre se pronuncia sobre el caso

Hecho ocurrió en Esparzol de Esparza, Puntarenas.

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Por Christian Montero
La escuela Arturo Torres Martínez lamentó mediante una esquela publicada en sus redes sociales, el fallecimiento del menor asesinado en Esparza.
La escuela Arturo Torres Martínez lamentó mediante una esquela publicada en sus redes sociales, el fallecimiento del menor asesinado en Esparza. (Foto: red/Foto: tomada de redes sociales)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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