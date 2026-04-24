Niño de 11 años y hombre mueren tras ataque a balazos en Esparza

Un niño de 11 años y un hombre de 41 murieron la mañana de este viernes tras un ataque con arma de fuego ocurrido en Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense informó que la emergencia fue atendida a las 5:49 a. m., luego de que se alertara sobre personas heridas por disparos en la zona. Al llegar al sitio, los socorristas abordaron a las dos víctimas, ambos con impactos de bala en la cabeza.

Tanto el menor de edad como el adulto fueron declarados fallecidos en el lugar. La atención fue brindada por una unidad básica de la Cruz Roja.

Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.