Crímenes

Interceptan a dos hombres en moto y asesinan a uno a balazos en Matama de Limón

Un hombre de 43 años murió tras ser interceptado por sujetos armados en Matama, Limón. Su acompañante logró huir.

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Un motociclista fue asesinado en Matama de Limón la noche este martes 21 de abril. Imagen con fines ilustrativos. (IStock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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