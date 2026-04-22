Interceptan a dos hombres en moto y asesinan a uno a balazos en Matama de Limón

Un motociclista fue asesinado en Matama de Limón la noche este martes 21 de abril. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Murillo, de 43 años y de nacionalidad nicaragüense, fue asesinado a balazos la noche de este martes en Matama, Limón.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió alrededor de las 7:15 p. m., cuando la víctima viajaba en una motocicleta junto a otro hombre.

El informe preliminar indica que fueron interceptados por dos sujetos —uno en bicicleta y otro en motocicleta— quienes los amenazaron con armas de fuego.

Mientras el acompañante de la víctima logró huir, Murillo fue alcanzado por varios disparos. Los atacantes escaparon del lugar de inmediato, donde el hombre fue declarado fallecido poco después. Agentes judiciales llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Con este hecho, Costa Rica registra más de 216 homicidios en lo que va del 2026, según el más reciente informe de la Policía Judicial.