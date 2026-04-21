Hombre muere tras recibir disparo en la espalda en Heredia

Un nuevo homicidio se registró este martes 21 de abril en Heredia.

Un hombre, cuya identidad aún no ha trascendido, falleció la mañana de este martes tras ser atacado a balazos en La Puebla, en San Pablo de Heredia.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, los hechos ocurrieron minutos antes de las 7:17 a. m.

Tras recibir la alerta, la institución desplazó una ambulancia al sitio; sin embargo, a su llegada, el hombre ya no tenía signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.

La víctima presentaba heridas de bala en su espalda. Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre este suceso.