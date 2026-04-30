Sucesos

Fiscalía pedirá medidas contra sospechoso de participar en ataque que dejó a un niño herido y a su padre muerto en Liberia

El gatillero que ingresó hasta la habitación donde estaban las víctimas sigue sin identificar

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Por Natalia Vargas
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
La víctima mortal cargaba al niño en brazos cuando fue atacado a balazos. (IStock)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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