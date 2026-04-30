Fiscalía pedirá medidas contra sospechoso de participar en ataque que dejó a un niño herido y a su padre muerto en Liberia

La víctima mortal cargaba al niño en brazos cuando fue atacado a balazos.

El 27 de abril, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención de dos hombres y una mujer como sospechosos de cometer un ataque armado que culminó con el homicidio de Jefferson Céspedes Martínez, de 22 años, y dejó gravemente herido a su hijo, de tres años, el pasado fin de semana en Liberia.

El Ministerio Público confirmó que de los tres aprehendidos, solicitará medidas cautelares contra uno de apellido Cruz. Este habría acompañado al gatillero que entró hasta el cuarto de la vivienda y encontró a Jefferson con el niño cargado en brazos, segundos antes de detonar el arma.

La solicitud de medidas la presentará la Fiscalía Adjunta de Liberia ante el Juzgado Penal de esa misma localidad; sin embargo, aún no se conoce la fecha y hora de la audiencia.

De acuerdo con las diligencias de investigación, el domingo 26 de abril, habría sido Cruz quien se trasladó en un carro desde Filadelfia hasta Guardia de Liberia, en compañía del perpetrador del crimen, cuya identidad permanece desconocida.

Una vez en el sitio, se sospecha que Cruz se mantuvo en los alrededores, mientras que el otro sospechoso llegaba hasta una de las habitaciones. En ese momento, esta persona le disparó a Jefferson en al menos ocho ocasiones y producto de las heridas murió en el sitio.

Durante el tiroteo, una de las balas alcanzó al niño, por lo que fue trasladado de emergencia al centro médico de la zona y luego al Hospital Nacional de Niños, donde hasta este jueves se mantiene hospitalizado.

El director de este centro médico, Carlos Jiménez Herrera, confirmó que, a su ingreso, el menor estaba estable, aunque en condición delicada.

Cruz fue detenido durante un allanamiento en su casa, cerca de donde ocurrió el asesinato. En el sitio se ubicó el vehículo que habría sido utilizado para cometer el crimen, droga y prendas de vestir.

El caso se investiga bajo la causa 26-001303-0060-PE y se indagan los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.