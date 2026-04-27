Crímenes

Tres detenidos por ataque armado en Liberia que dejó un joven muerto y un niño de 4 años herido

Tres sospechosos fueron capturados en Filadelfia tras el ataque en Liberia donde murió un joven de 23 años. Un niño de 4 años permanece en la UCI del HNN.

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Por Yucsiany Salazar
Policía detuvo a dos hombres y una mujer por ataque armado en Liberia donde murió un joven y un niño de 4 años resultó herido.
Policía detuvo a dos hombres y una mujer por ataque armado en Liberia donde murió un joven y un niño de 4 años resultó herido. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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