Tres detenidos por ataque armado en Liberia que dejó un joven muerto y un niño de 4 años herido

Policía detuvo a dos hombres y una mujer por ataque armado en Liberia donde murió un joven y un niño de 4 años resultó herido.

Dos hombres y una mujer fueron capturados al ser sospechosos de cometer un ataque armado que dejó como saldo a un joven de 23 años fallecido un niño de 4 años herido, este domingo 26 de abril en Liberia, Guanacaste.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los detenidos son dos costarricenses de apellidos Barrantes y Cruz, y una mujer nicaragüense de apellido Chávez.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:00 p. m.en La Guardia, cuando un vehículo llegó hasta la casa del ofendido y un sujeto ingresó al inmueble y abrió fuego contra el joven, de apellido Céspedes. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que él recibió impactos de bala en el tórax, la espalda y los brazos, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Al momento del ataque, un menor de cuatro años se encontraba en brazos del ahora fallecido, por lo que también fue alcanzado por uno de los disparos, sufriendo una herida en la espalda.

En la escena del crimen, agentes del OIJ recolectaron indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses. El cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Menor en condición delicada

El niño fue trasladado de emergencia al Hospital de Liberia, donde fue sometido a una cirugía que permitió estabilizarlo. Posteriormente, fue llevado vía aérea al Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José, donde ingresó a las 11:00 p. m. aproximadamente, y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El director del centro médico, Carlos Jiménez Herrera, confirmó que el menor se encuentra estable, aunque en condición delicada.

“El paciente se mantiene en la UCI, no hemos tenido que someterlo a más procedimientos quirúrgicos y de momento está estable en una condición delicada”, indicó Jiménez.

Así fue la captura de los sospechosos

Paralelamente, tras activar un operativo de búsqueda, alrededor de las 8:00 p.m ., las autoridades policiales identificaron un vehículo -que estaría vinculado con lo sucedido- afuera de una vivienda en barrio Bambú de Filadelfia, en Carrillo.

Los efectivos realizaron vigilancia a distancia mientras coordinaban con las autoridades judiciales. Minutos después, intervinieron a los tres sospechosos que salían de la vivienda.

“Por disposición de la Fiscalía, los tres sospechosos fueron aprehendidos en condición de flagrancia por su presunta vinculación con el delito de homicidio”, indicó el MSP.

Por su parte, los agentes del OIJ realizaron el decomiso de evidencia relevante para la investigación, así como el aseguramiento de la casa, el carro y una motocicleta vinculada al caso.

Finalmente, los tres detenidos fueron trasladados a Liberia y quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales, a la espera de que se les determine su situación jurídica.