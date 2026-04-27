Crímenes

Estaba en sus brazos cuando abrieron fuego: así ocurrió el ataque en Liberia que dejó a un niño herido

Los sospechosos llegaron en un vehículo hasta la vivienda de las víctimas. El niño de 4 años permanece internado en el Hospital de Niños.

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El ataque armado ocurrió en La Guardia de Liberia. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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