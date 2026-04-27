Estaba en sus brazos cuando abrieron fuego: así ocurrió el ataque en Liberia que dejó a un niño herido

El ataque armado ocurrió en La Guardia de Liberia. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo

Un joven de 23 años, identificado con el apellido Céspedes, falleció la tarde de este domingo tras ser atacado a balazos dentro de una vivienda en La Guardia de Liberia, en Guanacaste.

En el mismo hecho, un menor de cuatro años resultó herido mientras se encontraba en brazos de la víctima.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 p. m., cuando un vehículo llegó hasta la casa del ofendido y un sujeto no identificado ingresó al inmueble y abrió fuego contra Céspedes.

El joven recibió impactos de bala en el tórax, la espalda y los brazos, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Las autoridades indicaron que, al momento del ataque, el menor se encontraba en brazos del ahora fallecido, por lo que también fue alcanzado por uno de los disparos, sufriendo una herida en la espalda.

El niño fue trasladado de emergencia al Hospital de Liberia, donde fue sometido a una cirugía que permitió estabilizarlo. Posteriormente, fue llevado vía aérea al Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El director del centro médico, Carlos Jiménez Herrera, confirmó que el menor se encuentra estable, aunque en condición delicada.

En la escena del crimen, agentes del OIJ recolectaron indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses. El cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

De momento, no se reportan personas detenidas y el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los sospechosos.