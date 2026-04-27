Así avanza el estado de salud del niño de 3 años herido con arma de fuego en Liberia

El menor de 3 años que resultó herido de bala permanece internado en el Hospital de Niños.

El niño de tres años que resultó herido por un arma de fuego este domingo en Nacascolo, Liberia, permanece estable, aunque en condición delicada, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Así lo confirmó el director del centro médico, Carlos Jiménez Herrera, quien detalló que el menor ingresó al hospital alrededor de las 11:00 p. m., procedente de Liberia.

Según explicó el especialista, antes del traslado el niño fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital de Liberia, procedimiento que inicialmente permitió estabilizar sus signos vitales y salvarle la vida.

Además, señaló que un equipo de transporte aéreo del HNN se desplazó hasta Guanacaste para complementar la atención y realizar el trasbordo de la forma más expedita, cumpliendo con los protocolos de seguridad.

“El paciente se mantiene en la UCI, no hemos tenido que someterlo a más procedimientos quirúrgicos y de momento está estable en una condición delicada”, indicó Jiménez.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 p. m. en Nacascolo, según reportó la Cruz Roja Costarricense. A la llegada de los socorristas, el menor presentaba heridas en el abdomen, por lo que fue trasladado de urgencia.

Las circunstancias en las que el niño recibió el disparo continúan bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.