Sucesos

Así avanza el estado de salud del niño de 3 años herido con arma de fuego en Liberia

El director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, confirmó que el niño de tres años herido en Liberia fue intervenido quirúrgicamente antes de su traslado

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Por Yucsiany Salazar
Hospital Nacional de Niños, fachada
El menor de 3 años que resultó herido de bala permanece internado en el Hospital de Niños. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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