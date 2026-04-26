Niño de 3 años queda en condición crítica tras resultar herido por bala en Liberia

El hecho ocurrió en el sector de Nacascolo, en el cantón de Liberia, Guanacaste.

Un menor de tres años resultó herido por arma de fuego este domingo en el sector de Nacascolo, en Liberia, Guanacaste, según indicó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado alrededor de las 4:00 p. m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que movilizó unidades de atención inmediata al sitio.

A la llegada de los cuerpos de socorro, el menor tenía heridas en el abdomen.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado en condición crítica a un centro médico para recibir atención especializada.

El caso se mantiene en investigación.