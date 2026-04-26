Sucesos

Niño de 3 años queda en condición crítica tras resultar herido por bala en Liberia

El menor fue localizado por los cuerpos de emergencia con heridas en el abdomen.

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Por Libia Solano Meza
El hecho ocurrió en el sector de Nacascolo, en el cantón de Liberia, Guanacaste. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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