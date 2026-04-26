Sucesos

Intentó cruzar el río y desapareció: Cruz Roja busca a hombre arrastrado por la corriente en Pococí

Más de 10 cruzrojistas participan en las labores de búsqueda en la zona afectada.

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Por Libia Solano Meza
operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó
Operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó, la Cruz Roja desplegó ambulancias, vehículos operativos y una lancha para apoyar el rastreo. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense/Cortesía: Cruz Roja Costarricense)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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