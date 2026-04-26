Intentó cruzar el río y desapareció: Cruz Roja busca a hombre arrastrado por la corriente en Pococí

Operativo de búsqueda este domingo en el río Chirripó, la Cruz Roja desplegó ambulancias, vehículos operativos y una lancha para apoyar el rastreo.

Un amplio operativo de búsqueda se mantiene activo este domingo en el río Chirripó, en el cantón de Pococí, tras la desaparición de un hombre adulto que fue arrastrado por la corriente mientras intentaba cruzar el afluente, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se reportó alrededor de la 1:00 p. m. en el sector entre Guápiles y Ticabán, cuando testigos alertaron a la Cruz Roja sobre un accidente acuático.

En apariencia, el hombre ingresó al río con la intención de atravesarlo, sin embargo, la fuerza del caudal provocó que fuera arrastrado y desapareciera de la vista.

El hombre aún no ha sido localizado y su identidad no ha sido confirmada por las autoridades. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense/Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

De inmediato, la Cruz Roja activó un dispositivo de respuesta que incluye tres unidades operativas, entre ambulancias y vehículos de apoyo, además del despliegue de una lancha para facilitar la búsqueda en el cauce del río.

En total, más de 10 cruzrojistas participan en las labores de rastreo, combinando búsquedas acuáticas y terrestres a lo largo de la ribera. Las condiciones del río han dificultado las operaciones debido al aumento del caudal y la velocidad del agua en el sector.

Por el momento, no se ha logrado ubicar al hombre ni se ha confirmado su identidad, mientras el operativo continúa activo y en desarrollo.