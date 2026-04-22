Ingresó al mar y lo vieron flotando: estadounidense muere tras accidente acuático en Guanacaste

El accidente acuático ocurrió la tarde de este martes 21 de abril. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de nacionalidad estadounidense, de 55 años, falleció tras sufrir un accidente acuático en Tamarindo, Guanacaste.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 p. m. del martes 21 de abril, cuando el fallecido, identificado con el apellido McLaughlin, se encontraba en el mar. En determinado momento, bañistas que estaban en la zona observaron su cuerpo flotando y lo trasladaron hasta la orilla.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, al revisarlo, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los informes preliminares de la Policía Judicial indican que la causa de la muerte fue por sumersión, condición que se produce por la asfixia que genera el ingreso de líquido a las vías respiratorias.