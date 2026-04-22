Sucesos

Ingresó al mar y lo vieron flotando: estadounidense muere tras accidente acuático en Guanacaste

Un hombre de apellido McLaughlin falleció este martes en Tamarindo tras sufrir un accidente acuático.

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja, Servicio Nacional de Guardacostas y familiares mantuvieron la búsqueda del hombre durante tres días en Jacó.
El accidente acuático ocurrió la tarde de este martes 21 de abril. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Accidente acuáticoGuanacaste
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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