Joven de 19 años muere ahogado en poza de Barva de Heredia

Personal de Cruz Roja realizó la búsqueda del joven tras recibir la alerta de su desaparición en la poza.

Un joven de 19 años falleció la tarde de este sábado, tras ahogarse en una poza en San Pablo de Barva, Heredia.

Según el reporte de la Cruz Roja, cerca del mediodía fueron alertados por algunas personas que vieron ingresar al muchacho a la poza y no salir más.

Tras un intenso operativo de búsqueda en el que participaron equipos de rescate y buzos especializados, se logró dar con el cuerpo ya sin vida del hombre pasadas las 4 p. m.

Samir Arce, paramédico de la Cruz Roja, detalló que en la atención de la emergencia participaron dos ambulancias, un vehículo de rescate y dos buzos, quienes tras la inmersión lograron hallar y extraer el cuerpo del hombre, quien fue entregado a las autoridades forenses.

La Cruz Roja no brindó detalles sobre la identidad del fallecido, ni las causas que habrían mediado en este accidente acuático.