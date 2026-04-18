Accidentes

Joven de 19 años muere ahogado en poza de Barva de Heredia

Vecinos dieron alerta tras verlo entrar a poza y no salir más

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Por Patricia Recio
Ahogado en poza.
Personal de Cruz Roja realizó la búsqueda del joven tras recibir la alerta de su desaparición en la poza. (Cruz Roja)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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