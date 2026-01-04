Accidentes

Cruz Roja localiza cuerpo de hombre que se ahogó en Moín

Accidente acuático ocurrió hace dos días en playa de Limón

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Rescate en Moín.
Este domingo se dio el hallazgo del cuerpo de un hombre que se ahogó en Moín en Limón. (Cruz Roja/Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes acuáticosCruz RojaAhogados
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.