Cruz Roja localiza cuerpo de hombre que se ahogó en Moín

Este domingo se dio el hallazgo del cuerpo de un hombre que se ahogó en Moín en Limón.

La mañana de este domingo, los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja Costarricense localizaron y extrajeron el cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido en Moín en Limón tras sufrir un accidente acuático.

La emergencia había sido reportado desde hace dos días, en una playa de esa localidad.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, detalló que el hallazgo se produjo en horas de la mañana y tras la extracción, el cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales para la respectiva investigación.

Búsqueda en Reventazón

Mientras tanto, los cruzrojistas mantienen la búsqueda de un hombre de 33 años que permanece desaparecido desde hace dos días en la laguna del río Reventazón, en Turrialba, Cartago, tras sufrir un accidente.

Ronald, Brenes sub coordinador operativo regional de la Cruz Roja, detalló que en la búsqueda participan 11 personas entre voluntarios y personal de la benemérita, además se dispone de tres vehículos, una panga, tres buzos y se incluyó la operación de drones para revisar el cauce del río.

Este domingo continuaba la búsqueda de un hombre desaparecido en el río Reventazón. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Al momento de ese incidente, ocurrido el viernes en horas de la mañana, se reportó el rescate de una persona que no requirió traslado médico y fue quien alertó sobre la víctima que sigue desaparecida.

Los accidentes acuáticos dejaron en los primeros días de este 2026 al menos tres víctimas mortales y más de 10 rescates.

Los incidentes fueron reportados en zonas como San Carlos, Esparza, Turrialba y playa Mantas en Puntarenas.

Según los datos de la Cruz Roja, en el 2025 un total de 128 personas perdieron la vida a causa de accidentes acuáticos en el país.