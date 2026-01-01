Muere niña de 12 años tras accidente acuático en río Machuca en San Mateo

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió un accidente acuático en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela, donde una menor de 12 años perdió la vida (imagen con fines ilustrativos).

Una menor de 12 años falleció la tarde de este jueves tras un accidente acuático en el río Machuca, en el cantón de San Mateo de Alajuela, confirmó la Cruz Roja Costarricense en una actualización oficial del caso.

De acuerdo con la benemérita, el incidente fue atendido por personal de emergencia que se desplazó al sitio luego de recibir la alerta sobre la posible participación de una persona menor de edad en el suceso. A su llegada, los cruzrojistas iniciaron de inmediato las labores de atención.

“La paciente recibió maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar por más de 25 minutos”, detalló la Cruz Roja. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal en el lugar, la menor fue declarada sin signos vitales.

Posteriormente, la institución confirmó que se trataba de una niña de 12 años, información que fue verificada por el equipo de atención en la escena.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente acuático no han sido detalladas hasta el momento.

La Cruz Roja Costarricense expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la menor y señaló que el caso queda ahora en manos de las autoridades correspondientes para las diligencias judiciales e investigación de lo ocurrido.