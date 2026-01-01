Sucesos

Muere niña de 12 años tras accidente acuático en río Machuca en San Mateo

Tragedia sobrevino pese a más de 25 minutos de maniobras de reanimación realizadas por la Cruz Roja.

Por Juan Fernando Lara Salas
últimas horas cruz roja
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió un accidente acuático en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela, donde una menor de 12 años perdió la vida (imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cruz Roja)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

