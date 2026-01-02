Sucesos

Accidente acuático en Turrialba deja una persona rescatada y otra desaparecida

Accidente en el río Reventazón permitió un rescate, pero otra víctima sigue desaparecida

Por Juan Fernando Lara Salas
Equipos de la Cruz Roja Costarricense este viernes en labores de búsqueda y rescate en el río Reventazón, en el sector de La Isabel de Turrialba, tras un accidente acuático. Fotografía:
Equipos de la Cruz Roja Costarricense este viernes en labores de búsqueda y rescate en el río Reventazón, en el sector de La Isabel de Turrialba, tras un accidente acuático. Fotografía: (Cruz Roja/Cruz Roja)







