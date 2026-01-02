Accidente acuático en Turrialba deja una persona rescatada y otra desaparecida

Equipos de la Cruz Roja Costarricense este viernes en labores de búsqueda y rescate en el río Reventazón, en el sector de La Isabel de Turrialba, tras un accidente acuático. Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense atiende un accidente acuático ocurrido este viernes en el sector de La Isabel, en Turrialba de Cartago, donde dos personas adultas fueron arrastradas por la corriente del río Reventazón, informaron las autoridades de emergencia.

Según el reporte preliminar, en el sitio se encontraba un tercer adulto, quien logró mantenerse a salvo y fue quien dio aviso a los cuerpos de socorro desde el otro lado del cauce del río.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja movilizó dos unidades de soporte básico y una unidad de rescate, cuyos equipos realizaron labores de búsqueda y atención en la escena.

Como resultado de las acciones iniciales, se logró rescatar con vida a una de las personas arrastradas por la corriente. Esta fue estabilizada en el lugar y no requirió traslado a un centro médico.

No obstante, una segunda persona continúa desaparecida, por lo que los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en el sector.

La benemérita indicó que las operaciones se prolongarán mientras las condiciones de luz lo permitan y, de ser necesario, se reanudarán este viernes.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución al ingresar a ríos, especialmente durante esta época del año, cuando las corrientes pueden aumentar de forma repentina.