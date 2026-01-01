Tres personas desaparecidas tras accidente acuático en represa Caño Grande de San Carlos

Equipos de la Cruz Roja Costarricense han atendido varios incidentes acuáticos este jueves, incluido uno en la represa Caño Grande, en Venecia de San Carlos, para iniciar la búsqueda de tres personas desaparecidas allí (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un accidente acuático mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves 1. ° de enero, luego de que cinco personas fueran arrastradas por la corriente en la represa Caño Grande, en Venecia de San Carlos.

De acuerdo con información preliminar de la Cruz Roja Costarricense, dos personas lograron salir por sus propios medios, mientras que otras tres permanecen desaparecidas.

Ante la emergencia, la Cruz Roja despachó al sitio una unidad de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y un equipo de primera intervención, los cuales ya se movilizan para iniciar las labores de búsqueda, rescate y atención.

Este caso se suma a una serie de accidentes acuáticos registrados en menos de una hora en distintos puntos del país este primer día del 2026, lo que ha obligado a un despliegue simultáneo de recursos de emergencia.

El primer incidente ocurrió en Esparza, específicamente en la catarata El Encanto, donde una mujer adulta cayó en una poza.

La paciente fue rescatada inicialmente por personas que se encontraban en el sitio y posteriormente estabilizada por personal de la Cruz Roja, que logró evacuarla desde una zona de difícil acceso.

La institución confirmó que la mujer fue trasladada en condición urgente a la clínica local.

De forma paralela, se atendió un segundo accidente acuático en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela, donde un menor de edad falleció, según confirmó oficialmente la Cruz Roja Costarricense.

El cuarto incidente se reportó en Playa Blanca, Punta Leona, en el cantón de Garabito, provincia de Puntarenas, donde al menos dos personas habrían sido arrastradas por la corriente.

Para esta emergencia, la Cruz Roja movilizó dos ambulancias de soporte básico hacia el lugar.

Un quinto accidente acuático sobrevino en el sector de Río Cuarto, específicamente en la laguna de Río Cuarto.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre adulto que se encontraba bañándose y no logró salir de la laguna. Cruz Roja movilizó recursos de soporte básico y un equipo de primera intervención.

La Cruz Roja reiteró el llamado a la extrema precaución en ríos, cataratas, represas y playas, especialmente durante la época de vacaciones y celebraciones, cuando se incrementan los accidentes acuáticos y los riesgos asociados a corrientes fuertes y condiciones peligrosas.