Tres personas desaparecidas tras accidente acuático en represa Caño Grande de San Carlos

Desaparecidos fueron arrastradas por la corriente en represa de San Carlos, en una jornada marcada por varios accidentes acuáticos.

Por Juan Fernando Lara Salas
últimas horas cruz roja
Equipos de la Cruz Roja Costarricense han atendido varios incidentes acuáticos este jueves, incluido uno en la represa Caño Grande, en Venecia de San Carlos, para iniciar la búsqueda de tres personas desaparecidas allí (imagen ilustrativa). Fotografía: (Cruz Roja/Cortesía)







