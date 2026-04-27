Balacera en Purral: hombre fallece en clínica tras recibir disparos en espalda y abdomen

Una balacera en Purral de Goicoechea dejó como saldo un hombre de 46 años fallecido. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Morales, de 46 años, falleció la noche de este domingo luego de ser herido en una balacera en Los Cuadros, en Purral de Goicoechea.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se registraron alrededor de las 11:30 p. m., cuando la víctima se encontraba en vía pública y, por razones que aún se investigan, se produjo un intercambio de disparos en la zona.

Morales recibió múltiples impactos de bala en la espalda y el abdomen, por lo que fue trasladado de emergencia a la clínica de Coronado. Sin embargo, falleció pocos minutos después de su ingreso al centro médico.

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas en relación con este caso, el cual continúa en investigación.