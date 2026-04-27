Sucesos

Balacera en Purral: hombre fallece en clínica tras recibir disparos en espalda y abdomen

El hombre, de 46 años, estaba en vía pública cuando ocurrió la balacera

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Por Yucsiany Salazar
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
Una balacera en Purral de Goicoechea dejó como saldo un hombre de 46 años fallecido. Imagen con fines ilustrativos. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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