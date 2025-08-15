Sucesos

Menor asesinado en Alajuelita intentó escapar por ducto improvisado como puente peatonal

Policía Municipal reporta 22 homicidios durante este año en ese cantón

Por Christian Montero

Un ducto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) que se ubica entre las comunidades de Las Gavetas, en Hatillo, y la urbanización Tiribí, en San Felipe de Alajuelita, fue el medio por el que un menor de 13 años intentó escapar de un sicario que lo persiguió unos 600 metros, hasta asesinarlo.








Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

