Menor asesinado en Alajuelita intentó escapar por ducto improvisado como puente peatonal

Un ducto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) que se ubica entre las comunidades de Las Gavetas, en Hatillo, y la urbanización Tiribí, en San Felipe de Alajuelita, fue el medio por el que un menor de 13 años intentó escapar de un sicario que lo persiguió unos 600 metros, hasta asesinarlo.

Un ducto de agua potable es improvisado como puente por vecinos que habitan entre Hatillo y San Felipe de Alajuelita, según la policía local por ahí pasó un menor de 13 años cuando era seguido por un sicario quien lo asesinó poco después. (Christian Montero/Foto: La Nación)

El hecho ocurrió la tarde del jueves 14 de agosto al costado este del Centro Educativo Ciudadelas Unidas, cuando el adolescente fue alcanzado por un desconocido que le disparó en múltiples ocasiones, especialmente en la cara y el pecho.

El director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, aseguró este jueves que el menor “pertenece a una de las estructuras que está en conflicto aquí, que es la de los Lara”.

El ducto por donde pasaron el adolescente y su homicida se ubica sobre el cauce del río Tiribí, tiene de ancho unos 15 metros, es de acero y según Johan Abarca Abarca, jefe de la Policía Municipal de Alajuelita, “hasta tiene adaptaciones hechas por los mismos vecinos para cruzar de un lado a otro”.

Abarca ratificó que, según testigos, el ofendido intentó ponerse a salvo al cruzar de Hatillo hacia Alajuelita y al llegar al precario Mandilandia, fue alcanzado por el sicario.

Según describió, “Mandilandia ha tenido un comportamiento un poquito contrario al orden público por venta de drogas y el asentamiento de algunas células delictivas. Ayer cuando llegamos (jueves, para los lectores), los vecinos no logran ubicar (al fallecido), o no lo ven en la cercanía del espacio donde ellos viven. Estaban personeros de la escuela y ninguno reconoció al joven como parte de la comunidad”, explicó.

El funcionario agregó que al menor víctima de homicidio le dispararon desde varios metros antes. ”Hay testigos que dicen que unos 300 metros antes ya habían percutido contra él”, dijo.

Sobre la estructura que acarrea agua potable, Abarca explicó que han intentado clausurar el paso, al igual que otro ubicado en el distrito de Concepción, que conecta con Desamparados, pero resoluciones de la Sala Constitucional lo impiden.

“Dentro del Derecho hay algo que se llama costumbre. Ya se intentó realizar (la clausura del paso) en el sector de Concepción, donde hay un asentamiento informal que se llama la Ocho de Diciembre, pero la Sala Constitucional dijo que al ser por costumbre no se les podría prohibir el traslado por ahí, entonces nos dejó sin herramientas jurídicas para poder hacerlo” aseveró.

El policía agregó que el AYA sabe del uso que los pobladores le dan a la estructura. “Incluso los propios vecinos lo han acondicionado y Acueductos y Alcantarillados viene, hace mejoras en los sistemas aquí en el cantón, ellos conocen a profundidad del tema”, reiteró el jefe policial.

Según la policía local, este cantón ubicado al sur de San José registra 22 asesinatos, lo que representa la mitad de todos los casos ocurridos en esa zona durante el 2024 cuando hubo 44, de acuerdo con el informe presentado por el Organismo de Investigación Judicial en enero de este año.

La gran mayoría de homicidios en el sur de la capital están relacionados con disputas entre las bandas de los Lara, los Myrie, los Gemelos y otros grupos criminales.

Con este caso y otro registrado el jueves en Grecia, el país contabiliza 33 homicidios de menores de edad, seis más con respecto al mismo periodo del año pasado. La mayoría de las víctimas tenían entre 12 y 17 años (26); mientras que los siete restantes tenían menos de 12 años.

Este grupo representa el 6% de los 545 fallecidos por asesinato en el país en este 2025.